El dólar en el mercado paralelo registra este miércoles 4 de febrero un leve descenso en el precio de venta, mientras que la cotización de compra se mantuvo estable, según reportes de portales digitales.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ofrece a Bs 9,12 para la venta y se compra a Bs 9,15, lo que representa una ligera variación respecto a la jornada anterior.

El martes, el mismo portal reportaba valores de Bs 9,13 para la venta y Bs 9,15 para la compra, reflejando una tendencia de estabilidad, con movimientos mínimos en el día a día.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, muestra este miércoles una cotización inversa, con Bs 9,16 para la compra y Bs 9,12 para la venta, ampliando levemente la brecha entre ambos valores.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, continúa siendo una referencia habitual para personas y sectores que realizan operaciones en dólares, con precios influenciados por la oferta y demanda diaria.

Mira la programación en Red Uno Play