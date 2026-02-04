Mauricio Quezada promete transparencia y desarrollo si llega a la Gobernación cruceña

Mauricio Quezada, médico de profesión con especialidad en medicina interna formado en la Universidad de Buenos Aires, anunció su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Padre de tres hijos y esposo de una médica, Quezada destaca su vocación de servicio como motor de su proyecto político.

“Quiero servir, quiero ser un servidor público más que un político. Quiero que todos tengan las mismas oportunidades, especialmente quienes viven en los lugares más vulnerables, donde no llega la salud, la educación ni los servicios básicos”, expresó durante su participación en el programa Que No Me Pierda.

Su propuesta de gobierno se basa en cinco pilares fundamentales: educación, justicia, salud, producción y autonomías.

Según Quezada, “una sociedad educada nunca va a ser maltratada. La salud es indispensable para que un país pueda producir y vivir bien. Y sin justicia, un país o una región no vale nada”.

En cuanto a la educación, criticó los bajos indicadores de aprendizaje en Santa Cruz y propuso un cambio en el modelo educativo, incluyendo la capacitación y motivación de los docentes.

En economía, planteó abrir las exportaciones, apostar al turismo sostenible y establecer un fondo de reservas departamentales para enfrentar emergencias.

El candidato también aseguró que, si es gobernador, promoverá la transparencia y la tecnificación de la Gobernación para evitar la corrupción y mejorar la gestión de recursos.

Sobre la relación con el gobierno nacional, señaló que será “excelente mientras sea honesta y transparente” y destacó la necesidad de defender los intereses de los cruceños independientemente de colores políticos.

Quezada concluyó afirmando que asume el reto con responsabilidad y compromiso con el pueblo: “Somos de paso en esta vida, y lo único que nos queda es hacer las cosas bien para nuestra gente y nuestra tierra”.

