SOL se defiende: "Nuestra personería jurídica tiene los papeles más en regla del país"

La dirigencia asegura que no existe ningún incumplimiento normativo en su estructura legal.

Ximena Rodriguez

03/02/2026 22:15

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Oscar Vargas, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación SOL, desestimó la solicitud de cancelación de su personería jurídica ante el Órgano Electoral. El vocero aseguró que no existe ningún incumplimiento normativo y que la institución goza de plena salud legal para las próximas elecciones.

Vargas atribuyó el ataque jurídico a un ciudadano que, según sus palabras, actúa por el resentimiento de no haber sido tomado en cuenta para una candidatura en Montero. El líder político subrayó que la situación no representa ninguna amenaza real para la estructura de su organización política.

Finalmente, el candidato destacó la solvencia del equipo profesional que respalda la documentación técnica de Seguridad, Orden y Libertad.

"Somos la agrupación con los papeles más en regla que hay en este país", sentenció Vargas para cerrar la controversia sobre la vigencia de su sigla.

 

