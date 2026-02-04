Denuncian que estudiantes fueron impedidos de ingresar a clases por no usar zapatos negros

Padres de familia denunciaron que estudiantes de una unidad educativa de la zona de la Refinería de Palmasola fueron impedidos de ingresar a clases por no usar zapatos de vestir negros, pese a que la normativa del Ministerio de Educación prohíbe exigir el uso obligatorio de uniforme escolar.

“Hay varios estudiantes que vinieron con zapatitos blancos, sandalias o zapatos diferentes y no los dejaron entrar”, relató una de las madres de familia afectadas.

En un video se observa a varios niños permaneciendo en la cancha del colegio, a la espera de una respuesta por parte de la dirección.

La madre explicó que muchos estudiantes no llevaron zapatos negros porque los que tenían se mojaron debido a las lluvias registradas en días anteriores.

“No vamos a mandar a los niños con zapatos mojados. Ayer se mojaron y hoy día varios quedaron afuera solo por eso”, reclamó.

Según el testimonio, los estudiantes lograron ingresar a clases solo por unos minutos, pero luego fueron retirados, perdiendo el primer periodo escolar.

La madre también manifestó su molestia por la reacción de las autoridades educativas. “Más bien sale enojado con nosotros, porque reclamamos. En el ministerio dijeron claramente que no era obligatorio venir con zapatos negros”, sostuvo.

El director del establecimiento educativo no brindó declaraciones ante los medios; sin embargo, fuera de cámara indicó que se convocará a una asamblea para analizar lo ocurrido y definir acciones al respecto.

