Padres denuncian abandono de escuela en el Distrito 9: aulas improvisadas y sin equipamiento

La unidad educativa Metropolitana, ubicada en el Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, funciona en condiciones precarias y depende casi por completo del esfuerzo de los padres de familia, quienes denuncian la falta de atención de las autoridades municipales.

El establecimiento, fundado el 20 de octubre de 2023, atiende actualmente a 70 niñas y niños. Sin embargo, su infraestructura es insuficiente: el predio presenta escombros, llantas, restos de sillas, pupitres, tejas y piedras, además de rejas con candados y pisos de tierra, lo que obliga a los estudiantes a utilizar un patio improvisado.

La unidad educativa Metropolitana. Foto: Fernando Aguilar/ Periodista: Red Uno

Ante esta situación, los padres de familia habilitaron una segunda planta de manera provisional para que los estudiantes puedan pasar clases, utilizando mesas y sillas de plástico, algunas donadas y otras recuperadas de distintas unidades educativas.

El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba, Gilberto Coyo, señaló que la unidad educativa funciona únicamente por la voluntad de los padres.

“Queremos que el Gobierno municipal ponga atención a esta unidad educativa. Esta escuela funciona a voluntad de los padres de familia. Muchos alumnos se están yendo a otros municipios, como Huaynacota, por la falta de infraestructura y equipamiento. Es triste ver a nuestros niños irse a otro lado”, manifestó.

Una madre de familia expresó su preocupación por el estado del establecimiento y explicó que los muebles fueron traídos de otros colegios para darles una segunda vida. “Estamos apenados por la situación. Acudimos a la Alcaldía para que nos den cemento, fierro o pintura, pero hasta ahora no llega nada”, lamentó.

Según los padres, con apoyo de los vecinos continúan realizando trabajos improvisados para habilitar aulas, aunque faltan ventanas, pizarrones adecuados y mejores condiciones de comodidad para los estudiantes.

También denunciaron la falta de ítems y el temor de perder los pocos con los que cuentan.

La unidad educativa Metropolitana. Foto: Fernando Aguilar/ Periodista: Red Uno

Por su parte, el director de Prensa e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, informó que se construyó y amplió unidades educativas en el municipio con una inversión de 77 millones de bolivianos.

Asimismo, precisó que al menos cinco establecimientos permanecen bajo administración privada, lo que impide la intervención directa del Municipio entre las que está el establecimiento Metropolitana.

Añadió que la Alcaldía ejecuta trabajos de mantenimiento y refacción en las unidades educativas de su competencia, de acuerdo con un cronograma y con recursos de gasto corriente





