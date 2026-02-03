“No tenemos nada": Ademar necesita ayuda para continuar su tratamiento

En El Mañanero, primero es la gente. Hasta un domicilio alquilado en la ciudad de Santa Cruz llegó nuestra unidad móvil para conocer la historia de Ademar Montenegro, de 33 años, quien atraviesa una delicada situación de salud y hoy pide ayuda a la población.

Ademar fue sometido en noviembre a una cirugía de emergencia por la perforación de su intestino, lo que derivó en la necesidad permanente de utilizar bolsas de colostomía, insumo médico que debe cambiar cada tres días y cuyo costo asciende a 140 bolivianos por unidad.

Benedicta Oreyae, esposa de Ademar, relató el drama que enfrentan a diario.“Mi marido está en cama, no puede hacer nada. Yo estoy sola cuidándolo y no puedo trabajar”, expresó.

Ella explicó que, además de los problemas intestinales, Ademar padece anemia y complicaciones renales, lo que le impide alimentarse con normalidad.

“Hace más de quince días que no puede comer nada, todo lo vomita, ni el agua le pasa”, contó con preocupación.

La falta de recursos económicos los obligó a vender todos sus electrodomésticos. “Vendimos hasta la heladera. No tenemos garrafa, no tenemos cocina. Cocinamos afuera, a leña, para poder calentar el agua de sus remedios”, afirmó.

La familia también necesita con urgencia una silla de ruedas, ya que Ademar no puede movilizarse por sus propios medios.

“Ni al baño puede ir caminando, se cansa mucho. Una sillita de ruedas sería de gran ayuda”, añadió Benedicta.

Por su parte, Ademar también hizo un llamado a la solidaridad de la población.

“Lo más importante para mí es la bolsa de colostomía. La uso cada tres días y cuesta 140 bolivianos. Ya no tenemos recursos, dependemos de la ayuda de la gente”, señaló.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al número: 63472038

