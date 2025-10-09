“Son para hablar con mis hijas”: Abuelito pide a la persona que le robó sus teléfonos que se los devuelva

Un adulto mayor de 84 años fue víctima del robo de sus dos teléfonos celulares cuando se encontraba en una farmacia de la zona de Los Pozos, en Santa Cruz, cambiando monedas.

El afectado, identificado como Luis Pérez Alata, relató conmovido que mientras estaba distraído, una mujer aprovechó para alzar sus dispositivos móviles. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento.

“Estaba sentado y yo me fui, me olvidé. La señora ha visto y cuando ya me revisé, ya no había mi teléfono. Volví a la farmacia después de media hora, pero ya no estaba”, contó.

Don Luis es una persona de escasos recursos y asegura que no puede trabajar debido a problemas de salud. “Yo paro por la Plaza 24 de Septiembre, por ahí me regalan moneditas. Estoy mal de la cadera y de la mente también”, expresó.

Con la voz entrecortada pidió públicamente que la mujer que se llevó sus celulares los devuelva, ya que son el único medio que tiene para comunicarse con sus hijas en La Paz.

“Que me devuelva, yo le voy a regalar lo que voy a ganar, que no me cobre harto, pero que me devuelva. Quiero que me devuelva los teléfonos, son dos”, insistió.

Finalmente, dejó un mensaje: “Yo soy de Coroico, de Los Yungas, pero vivo aquí ya muchos años. Tengo 84 y voy a estar en la farmacia, voy a estar esperando”.

Don Luis señaló que está dispuesto a dar una pequeña recompensa a cambio de recuperar los celulares que para él son mucho más que un objeto: son su vínculo con su familia.

