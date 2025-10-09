Aprehenden a otro implicado en el asalto a un joven que cayó de un micro en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró la aprehensión de dos personas vinculadas al asalto de un joven que viajaba en un micro y que, tras forcejear con los delincuentes, cayó al pavimento y se golpeó la cabeza contra el asfalto.

El coronel Gustavo Astilla, director departamental de la Felcc, informó que uno de los detenidos sería el autor material e intelectual del hecho. Ambos serán puestos a disposición de un juez cautelar en las próximas horas.

“Nuestro personal de la División Propiedades inmediatamente aperturó un caso de oficio. Han realizado y están realizando las labores investigativas y, como primer resultado, tenemos a dos personas aprehendidas”, explicó la autoridad policial.

Si bien no se logró recuperar el celular de la víctima, Astilla señaló que existen evidencias y registros de cámaras de seguridad, además de declaraciones de testigos, que vinculan a los sospechosos con el hecho.

La Felcc presume que los implicados forman parte de un grupo delictivo que opera en distintas zonas de la capital cruceña. “Lamentablemente, se trata de personas que, bajo efectos de sustancias tóxicas, cometen robos y otros ilícitos”, agregó Astilla.

En cuanto a los antecedentes penales de los aprehendidos, el jefe policial indicó que se encuentran en revisión, mientras los investigadores trabajan en la fundamentación del caso que será presentada ante el Ministerio Público.

