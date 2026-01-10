TEMAS DE HOY:
Policial

¡Estaba maniatado! Encuentran un cuerpo sin vida en Santa Ana de Yacuma

Según el reporte preliminar, se trataría de una persona de sexo masculino de aproximadamente unos 30 a 40 años de edad.

Naira Menacho

10/01/2026 19:04

Foto: RR.SS. (Informandote).
Beni

Este sábado los pobladores de Santa Ana de Yacuma reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y con signos de violencia a 150 metros de la carretera a Exaltación.

Según el reporte preliminar, se trataría de una persona de sexo masculino de aproximadamente unos 30 a 40 años de edad.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales para realizar el levantamiento legal del cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Se aguarda el informe oficial de la Policial. 

