"Nada me va a devolver a mi hijo": El desgarrador testimonio de la madre tras la condena del albañil

En una audiencia de medidas cautelares que duró apenas lo necesario para ratificar la confesión del culpable, la justicia boliviana dictaminó la pena máxima de 30 años de reclusión en el penal de máxima seguridad de El Abra para Luis Eduardo Yapura. El albañil se sometió a un proceso abreviado tras admitir el asesinato de Waldo Brayan Medina Llanos, de 30 años, un crimen que ha dejado una marca imborrable en la zona de Pacata Alta.

Al salir del juzgado, el ahora sentenciado optó por el silencio absoluto, evitando las cámaras y el asedio de los medios de comunicación. Sin embargo, el silencio que más dolió fue el de la familia de la víctima, que aún no logra procesar la magnitud de la traición.

Un vínculo de confianza roto

La madre de Waldo, quien todavía muestra las secuelas físicas del ataque que ella misma sufrió durante el incidente, rompió el silencio con palabras cargadas de una profunda resignación. El detalle que más indignación ha generado en la comunidad es que el agresor no era un extraño, sino un vecino conocido de la familia, lo que le permitió ingresar a la vivienda sin levantar sospechas.

"Era vecino. Lo conocíamos", afirmó la mujer, confirmando que la cercanía facilitó el fatal desenlace. Esta revelación ha transformado el duelo en una mezcla de tristeza y desconcierto entre los habitantes de Pacata.

El vacío que la ley no llena

A pesar de que se ha aplicado la sanción más severa que permite la legislación nacional, el consuelo parece lejano para la progenitora. Entre llanto, expresó que la sentencia es apenas un trámite legal frente a la pérdida irreparable de su hijo.

"Lo único les voy a decir es que no sabe por qué lo hizo, pero nada me va a devolver a mi hijo. Lamentablemente nada. Ya se ha hecho, pero lo único que sé es que no se va a devolver nada. Lamentablemente se fue mi hijo", sentenció la madre ante la prensa.

La familia Medina Llanos continúa consternada, enfrentando ahora el proceso de duelo tras un hecho de sangre que no solo terminó con la vida de un joven de 30 años, sino que fracturó la sensación de seguridad de todo un barrio.

