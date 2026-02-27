Un grave accidente de tránsito se registró poco después del mediodía de este viernes 27 de febrero en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra, por la denominada vía nueva, en inmediaciones de los túneles.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de alto tonelaje impactó contra un minibús, dejando a ambos motorizados a un costado de la vía.

Imágenes estremecedoras

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes del hecho. En ellos se observa a personas que intentan auxiliar a los heridos en medio de escenas de desesperación.

En uno de los registros audiovisuales se aprecia a una persona fallecida debajo de uno de los vehículos involucrados.

Policía en camino

Personal policial se declaró en alerta y se trasladó hasta el lugar para brindar auxilio a las víctimas e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se conoce el número oficial de personas heridas ni fallecidas. Tampoco se ha emitido un informe preliminar que detalle las causas del siniestro.

Se aguarda información oficial en las próximas horas.

