Hallan más de 5 toneladas de marihuana en serranías de Mizque, Cochabamba

Un operativo antidroga permitió el hallazgo y destrucción de extensas plantaciones de marihuana en la localidad de Calera Grande, cantón Aguada, provincia Mizque, en el departamento de Cochabamba.

El rastrillaje se llevó a cabo alrededor de las 13:00 del jueves 26 de febrero de 2026, en inmediaciones de serranías, ríos y quebradas del sector. Durante el patrullaje, efectivos encontraron cultivos de marihuana que, tras ser sometidos a prueba de campo, dieron resultado positivo para sustancia controlada.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn - CBBA), que procedió a la erradicación, destrucción e incineración de los cultivos.

Detalle del hallazgo

Superficie total intervenida: 5.600 metros cuadrados

Altura promedio de las plantas: 2,20 metros

Peso neto estimado: 5.040.000 gramos

Peso neto total: aproximadamente 5 toneladas con 40.000 gramos de marihuana en estado natural

Tras el procedimiento, las plantaciones fueron destruidas en el lugar, reduciendo —según el informe oficial— la capacidad de producción y posible tráfico de drogas en la región.

Las autoridades no reportaron personas aprehendidas en el operativo y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de estos cultivos ilegales.

