Caen los “biciladrones” que asaltaban a estudiantes en Cochabamba

La Policía aprehendió a dos presuntos “biciladrones” que operaban en la zona de la OTB Litoral, en el Distrito 3 de la ciudad de Cochabamba, donde asaltaban principalmente a estudiantes.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la EPI Coña Coña, que lograron identificar y capturar a los sospechosos tras analizar imágenes de cámaras de vigilancia que registraron uno de sus últimos atracos.

Según el informe policial, uno de los aprehendidos fue reconocido como el sujeto que amenazó a un estudiante con una manopla para obligarlo a entregar su dinero. Ambos son sindicados de asaltar a varones y mujeres, a quienes les sustraían celulares y efectivo.

El modus operandi consistía en que uno de ellos actuaba como “campana”, caminando por delante y vigilando el entorno, mientras su cómplice se desplazaba en bicicleta. Este último era quien amedrentaba a las víctimas con la manopla para cometer el robo.

Uno de los implicados fue interceptado en la avenida Capitán Víctor Ustariz, donde además se secuestró la bicicleta que utilizaban para cometer los delitos.

Los dos sospechosos permanecen en celdas policiales y serán puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

