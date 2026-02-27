TEMAS DE HOY:
QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández Alcaldesa de Cobija

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

SIB exige solución a deuda de Bs 500 millones por obras de pavimentación y escuelas

Según el sector, los retrasos se arrastran desde hace dos años y las reprogramaciones comprometidas por la Alcaldía no se cumplieron.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/02/2026 9:25

Dirigente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Arnold Vaca
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El dirigente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Arnold Vaca, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el municipio con empresas constructoras, la cual —según el sector— alcanza los 500 millones de bolivianos.

Vaca informó que más de 100 empresas afiliadas se encuentran perjudicadas por la falta de pago de contratos vinculados principalmente a obras de pavimentación, construcción de escuelas y equipamiento urbano.

“Al no existir flujo de caja, las empresas no pueden cumplir con sus obligaciones salariales. Muchos ingenieros y trabajadores no están percibiendo ingresos”, afirmó.

El representante explicó que el problema se arrastra desde hace entre un año y medio y dos años, tiempo en el que se realizaron gestiones y reuniones con la Alcaldía. Sin embargo, aseguró que las reprogramaciones de pago comprometidas no se cumplieron.

Sobre posibles acciones legales, Vaca señaló que cada empresa evaluará las medidas que asumirá, mientras que la Sociedad de Ingenieros continuará buscando diálogo para que se regularicen los desembolsos.

Finalmente, pidió a las autoridades municipales retomar las reuniones y dar una solución inmediata a la deuda pendiente, para evitar mayor paralización de obras y afectación al sector.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD