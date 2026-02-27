SIB exige solución a deuda de Bs 500 millones por obras de pavimentación y escuelas

El dirigente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Arnold Vaca, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el municipio con empresas constructoras, la cual —según el sector— alcanza los 500 millones de bolivianos.

Vaca informó que más de 100 empresas afiliadas se encuentran perjudicadas por la falta de pago de contratos vinculados principalmente a obras de pavimentación, construcción de escuelas y equipamiento urbano.

“Al no existir flujo de caja, las empresas no pueden cumplir con sus obligaciones salariales. Muchos ingenieros y trabajadores no están percibiendo ingresos”, afirmó.

El representante explicó que el problema se arrastra desde hace entre un año y medio y dos años, tiempo en el que se realizaron gestiones y reuniones con la Alcaldía. Sin embargo, aseguró que las reprogramaciones de pago comprometidas no se cumplieron.

Sobre posibles acciones legales, Vaca señaló que cada empresa evaluará las medidas que asumirá, mientras que la Sociedad de Ingenieros continuará buscando diálogo para que se regularicen los desembolsos.

Finalmente, pidió a las autoridades municipales retomar las reuniones y dar una solución inmediata a la deuda pendiente, para evitar mayor paralización de obras y afectación al sector.

