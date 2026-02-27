Alcaldía de Cobija atribuye aprehensión de Ana Lucía Reis a deudas de gestiones pasadas

El director de Planificación y Estrategias del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, Fabio Jorge Alba, se pronunció tras la aprehensión de la alcaldesa Ana Lucía Reis y aseguró que la situación responde exclusivamente a demandas laborales generadas en gestiones anteriores.

Alba explicó que el municipio enfrenta procesos judiciales por conceptos como refrigerio y bono frontera, varios de ellos originados durante la administración del exalcalde Gatty Ribeiro.

“No es un incumplimiento al pago de salarios o sueldos, como se quiere hacer ver. Son demandas laborales exclusivamente por el bono frontera”, afirmó.

Según detalló, uno de los casos corresponde a un laudo arbitral superior a los 6 millones de bolivianos, iniciado entre 2016 y 2017. En total, el monto reclamado asciende a 11.466.000 bolivianos.

Alba señaló que la Alcaldía recibe mensualmente alrededor de 2,5 millones de bolivianos por coparticipación tributaria e IDH, lo que hace inviable cubrir la totalidad de la deuda sin paralizar el funcionamiento institucional.

“Tendríamos que parar dos o tres meses para poder cancelar esta situación, y no se puede detener la salud ni el pago de créditos”, explicó.

Además, recordó que la anterior gestión dejó una deuda acumulada de 182 millones de bolivianos, con obligaciones mensuales que oscilan entre 1,4 y 2,4 millones.

El director también mencionó que existe una “leve sospecha” de que el proceso tenga un trasfondo político, tomando en cuenta que la alcaldesa se encuentra en carrera electoral rumbo a la Gobernación.

El abogado de la alcaldesa, Pedro Melgar, manifestó que la aprehensión fue sorpresiva y aseguró que la autoridad nunca se negó a cumplir con las obligaciones laborales.

“Hemos sido sorprendidos con esta aprehensión, pero la alcaldesa jamás se escondió ni se negó a pagar. Hemos venido asumiendo deudas de gestiones anteriores con responsabilidad”, sostuvo.

Melgar informó que se lograron acuerdos con los demandantes y que ya se firmaron convenios de pago, documentación que fue presentada ante la autoridad judicial.

Indicó que esperan que en las próximas horas se pueda disponer la libertad de la alcaldesa. En caso contrario, anunció que activarán una acción de libertad para revertir la medida.

Desde el municipio reiteraron que continuarán gestionando recursos para cumplir con las obligaciones pendientes sin afectar la prestación de servicios a la población.

