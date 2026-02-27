Bomberos advierten falta de prevención tras incendio de buses en Oruro

El director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, señaló este viernes que el siniestro, que dejó cinco buses toralmente calcinados en la ciudad de Oruro, se habría originado por trabajos de soldadura en un taller mecánico y alertó sobre la falta de equipamiento y cultura de prevención en este tipo de establecimientos.

“Generalmente nuestros talleres son muy artesanales, no tienen la cantidad suficiente de capacitación y, sobre todo, no cuentan con el material para evitar estos incendios. Deben tener extintores industriales de 20 o 30 kilos para actuar inmediatamente”, enfatizó.

El jefe policial cuestionó la falta de equipamiento en talleres mecánicos del país y advirtió que ese tipo de emergencias pueden evitarse si se aplican medidas básicas de seguridad.

“Las personas que realizan estos trabajos tienen que prever que los combustibles líquidos no estén cerca cuando se generan chispas. Si voy a soldar el tanque de un vehículo, debo vaciar completamente los tanques y evitar cualquier contacto del combustible con el fuego”, sostuvo.

Según las primeras indagaciones, el fuego se habría iniciado por una chispa generada durante trabajos de soldadura.

El director nacional de Bomberos hizo un llamado a la población y a los propietarios de talleres a fortalecer la cultura de prevención.

“Un incendio empieza con un fuego pequeño que puede ser apagado fácilmente, pero necesitamos capacitación y los materiales adecuados. Todo el mundo debería tener un extintor y conocer cómo actuar”, recomendó.

El incendio dejó 11 bomberos y 10 civiles afectados por inhalación de monóxido de carbono.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acordonó el área y se aguarda el peritaje oficial para determinar responsabilidades.

