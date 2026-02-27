¿Habrá clases virtuales por chikungunya? Esto dijo la ministra de Educación

El Gobierno nacional evalúa implementar clases virtuales en las regiones más afectadas por el chikungunya como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad entre estudiantes. La decisión será asumida en función del comportamiento epidemiológico en cada departamento.

La ministra de Educación, Beatriz Elena García, informó que existe una coordinación constante con el Ministerio de Salud para monitorear la evolución de los casos y definir oportunamente medidas que protejan a la comunidad educativa.

“Hoy he estado con la ministra de Salud conversando sobre esto y vamos a ir monitoreando la situación para ver si es que hay que tomar otras medidas o decisiones”, declaró la autoridad.

Bolivia se encuentra en alerta sanitaria por el incremento de contagios, principalmente en el departamento de Santa Cruz, donde hasta la fecha se reportaron al menos cinco fallecidos y 3.939 casos confirmados de chikungunya.

Según datos oficiales, en la última semana los contagios aumentaron de 2.913 a 3.938, lo que refleja una rápida propagación del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

Ante este panorama, autoridades subnacionales intensificaron las campañas de fumigación y mingas sanitarias para eliminar los criaderos del mosquito y reducir el riesgo de nuevos contagios.

El Gobierno reiteró que continuará evaluando la situación epidemiológica y no descarta aplicar modalidades educativas a distancia en las zonas más afectadas, con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes y contener el avance de la enfermedad.

