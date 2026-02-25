Gobierno alista convenios con clínicas privadas para reforzar atención por chikungunya en Santa Cruz

El Gobierno nacional alista convenios con clínicas privadas en Santa Cruz con el objetivo de brindar atención oportuna a pacientes afectados por chikungunya y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el brote.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, adelantó que estos acuerdos permitirán fortalecer la atención de los pacientes diagnosticados, principalmente en las zonas con mayor incidencia de la enfermedad.

En la misma línea, la viceministra de Salud, Roxana Salamanca, informó que se activó un plan de contingencia en el departamento, que incluye vigilancia entomológica y laboratorial, además de acciones de control vectorial coordinadas con el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Estas acciones buscan reducir la propagación de la enfermedad y disminuir la presencia de los vectores que transmiten el chikungunya”, explicó la autoridad.

Actualmente, Santa Cruz es el departamento más afectado del país, con 3.811 casos confirmados. De este total, 37 pacientes permanecen internados, ocho se encuentran en estado crítico y se registran cuatro fallecimientos, según datos oficiales.

Las autoridades en salud exhortaron a la población a acudir de manera temprana a los centros médicos ante la aparición de síntomas sospechosos, evitar la automedicación, mantener una adecuada hidratación y reforzar las medidas de prevención, como el uso de mosquiteros, repelente y ropa de manga larga, especialmente en grupos vulnerables como mujeres embarazadas y niños.

