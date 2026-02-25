TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Marihuana líquida FELCC

"No porque el alcalde esté preso nos vamos a quedar sin autoridades": Colegio médico apela al Concejo para luchar contra el chikungunya

Ante la detención de Jhonny Fernández, el gremio médico recuerda que el Concejo Municipal también tiene la obligación de actuar.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 23:18

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Colegio Médico de Santa Cruz ha lanzado un llamado urgente al Concejo Municipal para liderar la lucha contra el chikungunya, bajo la premisa de que la gestión no debe detenerse "no porque no haya alcalde". Humberto Vargas, presidente de la institución, señaló que la ausencia de la autoridad principal no exime de responsabilidad al resto de los funcionarios electos.

"No pensemos que porque el alcalde esté preso Santa Cruz se va a quedar sin autoridades; ¿dónde está el Concejo Municipal que tiene que salir a trabajar por su pueblo?", cuestionó Vargas.

El dirigente subrayó que el mandato de los concejales sigue vigente y deben responder ante una alerta roja que ya supera los diez días.

Por otro lado, también se refirió a la situación en los barrios indicando que es crítica debido a la falta de mantenimiento básico y la proliferación de mosquitos.

"Tenemos una ciudad abandonada, parques con maleza hasta la cintura y canales llenos de criaderos sin limpieza", denunció el médico, calificando las acciones municipales como "muy pobres".

Vargas lamentó que la capacidad hospitalaria esté actualmente limitada y el sistema se encuentre rebasado por casos de chikungunya, dengue e influenza.

"Los hospitales están totalmente abandonados; me hubiera gustado que el alcalde sea llevado a un hospital para que entienda lo que ha sido el abandono", sentenció con dureza.

El Colegio Médico propone medidas inmediatas como la convocatoria a un COED y la participación activa de la Universidad y las Fuerzas Armadas en mingas de limpieza. Asimismo, exigen una auditoría a la Secretaría de Salud y un plan de contingencia responsable que involucre a las juntas vecinales.

Finalmente, el sector salud exigió que el secretario del área presente una planificación clara y deje de lado las críticas políticas. "Queremos a un secretario de salud activo; estas autoridades que se ponen a criticar, queremos que se pongan a trabajar", concluyó Vargas.

