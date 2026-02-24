TEMAS DE HOY:
Colegio Médico alerta colapso por casos de Chikungunya en Santa Cruz

El Colegio Médico reporta más de 3.900 casos, 38 pacientes internados y al menos 8 en estado delicado, mientras cuestiona la falta de coordinación de las autoridades.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/02/2026 21:25

Presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, expresó su preocupación por el incremento acelerado de casos de chikungunya en la capital cruceña y cuestionó la falta de acciones coordinadas para contener la enfermedad.

“Una situación totalmente preocupante. Ya lo venimos denunciando la anterior semana. Son ya más de 3.900 casos, 38 pacientes internados, 8 entendemos que están bastante delicados”, señaló.

Vargas informó que varios centros de salud se encuentran llenos y que el hospital de segundo nivel del Bajío reportó colapso en las últimas horas.

“Han tenido que empezar a derivar pacientes a otros centros o a otros municipios, como El Torno, como La Guardia”, afirmó, advirtiendo que el sistema sanitario está bajo fuerte presión.

El dirigente médico recordó que el departamento se encuentra en “alerta roja” desde hace más de diez días, pero hasta el momento no se ha convocado a una reunión de coordinación.

“Pensamos que se iba a llamar a un COED, a las juntas vecinales, a la universidad, incluso al Ejército. Hay muchas acciones que se pueden tomar”, sostuvo.

El presidente del Colegio Médico advirtió que las lluvias recientes podrían incrementar los criaderos del mosquito transmisor y, en consecuencia, los contagios.

“El día de hoy ha llovido, todo el día va a haber más criadero, va a haber más casos. Las autoridades, sobre todo el municipio, deben actuar de una forma más responsable con la población”, enfatizó.

El Colegio Médico insiste en que se requieren acciones inmediatas y coordinadas para frenar la expansión de la chikungunya y evitar un colapso mayor en los hospitales cruceños.

