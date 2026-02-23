Padres podrán solicitar licencia escolar por síntomas de chikungunya con una llamada

Ante el incremento de contagios de chikungunya en Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación (DDE) determinó que los padres de familia podrán solicitar licencias escolares con solo una llamada telefónica cuando los estudiantes presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

La medida busca evitar la propagación del virus en las unidades educativas y proteger la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Además, explican que cada autoridad distrital de educación podrá cambiar la modalidad de clases, en caso de que haya más del 50% de estudiantes afectados.

“Hemos instruido que ante cualquier síntoma que presente el estudiante no deben recurrir a las unidades educativas, tiene una licencia automática con solo hacer una llamada telefónica, porque entendemos que lo importantes es precautelar la salud”, informó Nelson Alcócer, director del DDE.

Agregó que el instructivo del DDE instruye a los directores tomar las acciones necesarias en coordinación con sus gobiernos municipales para ejecutar acciones directas a efecto eliminar los criaderos de mosquitos y controlar el chikungunya.

