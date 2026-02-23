La Paz: tormenta con granizo afecta producción y ganado en provincia Omasuyos

Una intensa granizada registrada la tarde del domingo afectó a pobladores del municipio de Huarina, en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, provocando daños en la producción agrícola y la muerte de animales.

El fenómeno se presentó en la comunidad Cota Cota Alta, donde el granizo cubrió amplias áreas con un manto blanco, sorprendiendo a los comunarios.

Reportes preliminares e imágenes difundidas por medios locales muestran que los sembradíos de papa y otros cultivos quedaron prácticamente destruidos, lo que genera preocupación en familias que dependen de la actividad agrícola.

En las fotografías también se observa al menos dos ovejas sin vida. De manera preliminar, se presume que los animales habrían muerto a causa de descargas eléctricas durante la tormenta.

Los pobladores evalúan las pérdidas mientras aguardan un informe oficial de autoridades municipales y departamentales sobre la magnitud de los daños y las posibles acciones de apoyo.

