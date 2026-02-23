Artistas rendirán su homenaje a David Santalla este lunes en el Teatro Municipal

Para esta jornada está previsto un acto especial de homenaje en el Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez” para dar el último adiós al maestro David Santalla, donde diferentes artistas del ámbito cultural se pronunciarán para rendir tributo al maestro, cuyo fallecimiento ha generado conmoción no solo en La Paz, sino en todo el país.

“Se van a pronunciar varios artistas para rendirle homenaje a David”, confirmó su esposa Sandra Saavedra.

Asimismo, se prevé la presencia de autoridades nacionales y municipales.

“Tengo entendido que también estará acá el señor presidente Rodrigo Paz y muchas autoridades que van a rendirle homenaje”, añadió.

El cuerpo de David Santalla permanecerá en el Teatro Municipal este lunes y martes para que la población pueda despedirse. Posteriormente, a las 10:30, será trasladado a la Catedral Metropolitana para la misa de cuerpo presente y luego al Cementerio General, donde recibirá la cristiana sepultura.

Entre lágrimas y aplausos, seguidores, colegas y amigos continúan acercándose al teatro para despedir a quien muchos consideran un referente del arte y la cultura boliviana.

La esposa del artista, recordó que el recibimiento fue especialmente emotivo desde su arribo al aeropuerto.

“Cuando bajábamos del aeropuerto había lluvia, pero estaba ahí la gente agitando las banderas, recibiéndolo con mucho amor a David”, relató.

Saavedra agradeció las muestras de afecto y destacó la masiva presencia de personas que acudieron incluso bajo la lluvia para despedirlo y que desde tempranas horas de este lunes comenzaron a llegar para dar el último adiós a uno de los referentes más importantes del teatro y la comedia de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play