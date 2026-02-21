David Santalla: la vida y legado del hombre que hizo reír a Bolivia por más de cinco décadas

El reconocido humorista y actor boliviano David Santalla nació el 16 de agosto de 1939 en la ciudad de La Paz. Durante más de cinco décadas se convirtió en uno de los referentes indiscutibles del humor nacional, construyendo una carrera marcada por la creatividad, la disciplina y un profundo amor por el teatro.

Infancia y primeros pasos en Chile

Santalla pasó parte de su niñez en Chile. Allí, en medio de carencias y juegos improvisados, comenzó a desarrollar su imaginación. Al no contar con muchos juguetes y sentirse desplazado por sus hermanos mayores, inventaba historias y personajes para entretenerse.

A los diez años salió en búsqueda de su padre, quien se encontraba en el exilio durante la dictadura del MNR. Tras reencontrarse con él, continuó su formación en el Internado Nacional Barros Arana, en Santiago de Chile.

En esa etapa destacó también en el deporte: practicó gimnasia olímpica y natación, llegando incluso a integrar la selección chilena en ambas disciplinas.

Radio, estudios y regreso a Bolivia

Se licenció en humanidades y comenzó a trabajar para apoyar a su familia. Su vocación lo llevó a la radio, donde inició en emisoras como La Reina, Magallanes y Bienvenida, realizando imitaciones y segmentos humorísticos.

Más adelante regresó a Bolivia por pedido de su madre. En La Paz estudió Construcción Civil en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se tituló como ingeniero civil.

Paralelamente trabajó como instructor en el colegio militar y continuó su carrera radial en emisoras como Méndez y Amauta. Fue allí donde, tras un corte de energía eléctrica durante una transmisión en vivo, improvisó bromas para entretener al público. Ese momento marcó el inicio formal de su carrera humorística.

El nacimiento de un ícono

De la mano de Hugo Eduardo Pol nació el dúo “Alí y Babá”, que conquistó la radio, el teatro y posteriormente la televisión boliviana.

Tras la disolución del dúo, Santalla inició su etapa independiente con el programa “Santallazos”, que consolidó su figura como creador integral.

Entre sus personajes más recordados destacan:

Toribio Waca Tocori Auqui Auqui , su alter ego más emblemático

Don Enredoncio

Liboria (La Abuela)

La Imilla Salustiana

El negro Dominguín

En total creó más de 50 personajes, todos inspirados en la vida cotidiana y en distintos sectores sociales, combinando crítica y ternura.

Teatro y cine

Santalla vivió —como él mismo decía— “cien por ciento del teatro y para el teatro”. En 1977 dio el salto al cine de la mano del director Antonio Eguino, quien le otorgó el papel de Carloncho en la icónica película Chuquiago.

Su filmografía incluye títulos fundamentales del cine boliviano:

Mi socio (como Vito)

Cuestión de fe

Mi Socio 2.0

Cuando los hombres se quedan solos

También participó en producciones televisivas y espectáculos como “Cincuentallazos” y “Esta boca es mía”.

Salud, resiliencia y últimos años

En 2015 sufrió un accidente cerebrovascular del que logró recuperarse sin secuelas. En 2021 anunció que había vencido el cáncer, aunque en los años siguientes enfrentó nuevas complicaciones de salud.

En 2026 fue internado en la ciudad de Sucre, en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), donde finalmente falleció el 21 de febrero, dejando un profundo vacío en el mundo artístico nacional.

Un legado que trasciende generaciones

David Santalla no solo fue un humorista. Fue un observador agudo de la realidad, un creador de personajes entrañables y un defensor del humor con ética y creatividad.

Su legado permanece en cada escenario que pisó, en cada personaje que dio voz a la cotidianidad boliviana y en la memoria colectiva de un país que aprendió a reír con él.

