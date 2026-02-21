Golpe de $us 2 millones al narcotráfico: 185 hectáreas de coca para una sola carga

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, se pronunció desde el operativo por la incautación de 840 kilos de cocaína valuados en más de 2 millones de dólares. Según la autoridad, esta producción demandó 500.000 kilos de hoja de coca provenientes de aproximadamente 185 hectáreas de cultivos.

"Esto es lo que nos dejó el MAS con una demasía de coca sembrada en este territorio", afirmó Justiniano, criticando que la ley vigente permitiera una expansión de 22.000 hectáreas en la región. El viceministro enfatizó que el excedente de plantaciones facilita este tipo de operaciones ilícitas en sectores alejados de los centros de control.

El operativo, ubicado a tres horas de Chimoré, frustró el despegue de dos avionetas que pretendían trasladar la sustancia controlada de manera escalonada. Además del estupefaciente, se estima que las aeronaves involucradas tienen un valor aproximado de 300.000 dólares cada una dentro del mercado logístico criminal.

La intervención policial incluyó un enfrentamiento armado con cinco sujetos que custodiaban la carga con armas largas antes de huir hacia el monte. Las autoridades mantienen el resguardo de la zona para investigar la conexión de esta infraestructura con redes internacionales de tráfico aéreo.

