¡Risas y picardía! Comparsa de Trump y Maduro conquista el Corso de Corsos

Cochabamba vivió un momento inolvidable y lleno de humor durante el Corso de Corsos, una de las entradas más esperadas del Carnaval de la Concordia que este sábado llenó las calles de música, color y creatividad sin límites.

Entre las comparsas que desfilaban, una llamó la atención por su originalidad y picardía: una agrupación inspirada en personajes que el público reconoció al instante: Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump y Maduro protagonizan el momento más viral del Corso. Foto: Red Uno

La comparsa no pasó desapercibida: disfrazados de figuras como Trump, agentes de la DEA y el propio Maduro con una cabellera exagerada, bigote tupido y audífonos llamativos, los integrantes simularon una escena divertida que desató carcajadas, fotos y reacciones inmediatas del público.

Trump y Maduro protagonizan el momento más viral del Corso. Foto: Red Uno

Los integrantes incluso simularon escenas de la captura de Maduro y su paso por una corte de justicia en Estados Unidos.

Entre espuma, serpentinas y música, los espectadores no pararon de reír y tomar fotos con los personajes que parecían salidos de una caricatura viviente.

Los aplausos y los comentarios se multiplicaron a lo largo del recorrido, con espectadores intercambiando bromas y comparaciones entre la “versión carnavalera” de los personajes y la imagen original que circuló ampliamente en redes y medios hace semanas.

Comparsa de Trump y Maduro desata risas y picardía en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

