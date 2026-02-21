Superhéroes y zombies toman el Corso: las FFAA se roban el show en Cochabamba

Entre música estridente, efectos visuales y trajes impactantes, las Fuerzas Armadas no solo desfilaron: se robaron el show en Cochabamba.
21/02/2026 14:17
El segundo bloque del Corso de Corsos 2026 hizo vibrar a Cochabamba con una explosión de creatividad, color y espectáculo. Las unidades militares ingresaron con paso firme, pero esta vez no solo con marcialidad: llegaron convertidas en superhéroes, personajes de cine y figuras de fantasía que arrancaron aplausos desde el primer minuto.
Aparecieron imponentes personajes inspirados en Avatar, el carismático Spider-Man, el temible Depredator, los héroes de Los Increíbles, Popeye y el inconfundible Duffman, quien con su traje azul y rojo, capa y actitud festiva animó a las graderías.
Cada traje, cada coreografía y cada carro alegórico reflejaban meses de preparación y un despliegue técnico que combinó disciplina con imaginación.
Uno de los momentos más ovacionados fue la comparsa inspirada en el videojuego Plants vs. Zombies. Entre zombies y girasoles gigantes, los premilitares demostraron que la formación también puede ir de la mano con el humor y la creatividad.
Las calles se llenaron de risas, fotografías y aplausos ante una propuesta que fusionó orden militar con espíritu carnavalero.
Así, entre música estridente, efectos visuales y trajes impactantes, las Fuerzas Armadas no solo desfilaron: se robaron el show y confirmaron que en el Corso de Corsos la disciplina también sabe vestirse de fantasía.
