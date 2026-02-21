TEMAS DE HOY:
Superhéroes y zombies toman el Corso: las FFAA se roban el show en Cochabamba

Entre música estridente, efectos visuales y trajes impactantes, las Fuerzas Armadas no solo desfilaron: se robaron el show en Cochabamba.

Cristina Cotari

21/02/2026 14:17

Superhéroes, zombies y fantasía militar: las Fuerzas Armadas desatan euforia en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El segundo bloque del Corso de Corsos 2026 hizo vibrar a Cochabamba con una explosión de creatividad, color y espectáculo. Las unidades militares ingresaron con paso firme, pero esta vez no solo con marcialidad: llegaron convertidas en superhéroes, personajes de cine y figuras de fantasía que arrancaron aplausos desde el primer minuto.

A lo largo de los más de cuatro kilómetros de recorrido, 28 comparsas y 10 carrozas elaboradas por los premilitares de la Séptima División transformaron las calles en un escenario cinematográfico. El público, como cada año, aguardaba expectante este bloque que ya es tradición y que nunca deja de sorprender.

Aparecieron imponentes personajes inspirados en Avatar, el carismático Spider-Man, el temible Depredator, los héroes de Los Increíbles, Popeye y el inconfundible Duffman, quien con su traje azul y rojo, capa y actitud festiva animó a las graderías.

Cada traje, cada coreografía y cada carro alegórico reflejaban meses de preparación y un despliegue técnico que combinó disciplina con imaginación.

Superhéroes, zombies y fantasía militar: las Fuerzas Armadas desatan euforia en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

Uno de los momentos más ovacionados fue la comparsa inspirada en el videojuego Plants vs. Zombies. Entre zombies y girasoles gigantes, los premilitares demostraron que la formación también puede ir de la mano con el humor y la creatividad.

Superhéroes, zombies y fantasía militar: las Fuerzas Armadas desatan euforia en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

Las calles se llenaron de risas, fotografías y aplausos ante una propuesta que fusionó orden militar con espíritu carnavalero.

Superhéroes, zombies y fantasía militar: las Fuerzas Armadas desatan euforia en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

Así, entre música estridente, efectos visuales y trajes impactantes, las Fuerzas Armadas no solo desfilaron: se robaron el show y confirmaron que en el Corso de Corsos la disciplina también sabe vestirse de fantasía.

