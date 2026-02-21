EN VIVO: Red Uno transmite el color y la magia del Corso de Corsos 2026 para todo el país

La fiesta más grande del Carnaval cochabambino ya está aquí y se verá en todo el país. Este sábado 21 de febrero, desde las 12:30 hasta las 20:00, el Corso de Corsos 2026 llegará a miles de hogares con una transmisión especial de Red Uno de Bolivia.

Cochabamba late al ritmo del Carnaval y la emoción se siente en cada rincón. La Llajta recibe a miles de visitantes en una jornada llena de cultura, baile y alegría, mientras la “Red Naranja” lleva cada detalle del recorrido a nuestros seguidores dentro y fuera del país.

Una transmisión de lujo

Desde el palco oficial, estratégicamente ubicado a lo largo del recorrido, el equipo de Red Uno captura el paso creativo de las unidades militares con sus llamativos disfraces, la elegancia de las fraternidades folclóricas y la energía inagotable de los danzarines.

¿Cómo seguir la transmisión?

No importa dónde te encuentres, el Carnaval se vive por la Red Naranja:

Señal abierta y cable: De 12:25 a 19:55 en Cochabamba y de 19:00 a 19:55 a nivel nacional.

Streaming en vivo: A través de www.reduno.com.bo

.Redes sociales: Cobertura minuto a minuto por Facebook Live, Instagram y TikTok.

El carnaval boliviano se despide por todo lo alto y Red Uno demuestra que es el canal que late con nuestras tradiciones. ¡Prepárate, porque el Corso de Corsos ya se vive en naranja!



