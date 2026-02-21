En medio del silencio de la noche, cuando la mayoría descansa, ella trabaja… y baila. Una barrendera de Cochabamba se convirtió en sensación en redes sociales tras ser grabada mientras limpia las calles al ritmo de una contagiosa cumbia.

Las imágenes, registradas en inmediaciones de la Plaza Colón, muestran a la trabajadora disfrutando la música con una sonrisa y un entusiasmo que traspasa la pantalla. Con notable ritmo, convierte sus escobas —herramientas con las que mantiene limpia la ciudad— en parte de su coreografía improvisada.

El video acumula miles de reproducciones y ha sido ampliamente compartido. En los comentarios, usuarios destacan no solo su talento y actitud, sino también el esfuerzo silencioso de quienes trabajan durante la noche y la madrugada para que la ciudad amanezca ordenada.

Más que un momento viral, la escena se transformó en un recordatorio del compromiso y la dedicación de quienes, lejos de los reflectores, sostienen el día a día urbano con trabajo constante… y, en este caso, con mucho ritmo.

