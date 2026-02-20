Influencer ofrece una fortuna por Punch, el macaco ‘rechazado’ de un zoo japonés

El zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, ha captado la atención internacional tras la drástica propuesta económica del influencer británico Tristan Tate. El exluchador ofreció mediante sus redes sociales la suma de 250.000 dólares para adquirir a Punch, un bebé de macaco japonés que atraviesa un profundo aislamiento social.

Desde su nacimiento el año pasado, la situación de Punch ha sido crítica debido al rechazo inmediato de su madre dentro del recinto. Ante la falta de protección materna, el comportamiento inicial de los demás monos fue de una agresividad sistemática, marginándolo de la estructura jerárquica del grupo.

La vulnerabilidad del pequeño es tal que, ante el acoso de sus pares, su único consuelo y compañero constante es un mono de peluche proporcionado por sus cuidadores. Esta imagen de soledad extrema fue la que detonó la reacción pública de Tate, quien busca una salida externa para el ejemplar.

"¿Cuál es el zoológico que tiene a este mono? Lo compraré por 250.000 dólares, no estoy jugando", afirmó el influencer en sus plataformas digitales. Con esta vocería, Tate insiste en que el animal merece un entorno de cuidados que sustituya su actual refugio de felpa.

Mira la programación en Red Uno Play