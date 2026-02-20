Vidente revela inquietante predicción para Shakira que implica a su exsuegra

Shakira ha cautivado a millones con su esperada gira Las mujeres ya no lloran, la cual ya recorrió con éxito Brasil, Perú y Colombia. Pese al brillo del espectáculo, la barranquillera enfrentó diversos imprevistos que pusieron a prueba su resistencia en el escenario.

La cantante colombiana atravesó un delicado problema de salud en Lima, situación que requirió atención médica inmediata y forzó la suspensión de una fecha. Ante esto, su equipo trabajó a contrarreloj para ofrecer una alternativa a los miles de fanáticos peruanos que aguardaban su presentación.

En medio de estos contratiempos, Mhoni Vidente lanzó nuevas y polémicas predicciones sobre el trasfondo de los incidentes en el recorrido internacional. La pitonisa afirmó, tras leer las cartas, que existen fuerzas oscuras impidiendo que el proyecto de la artista fluya con normalidad.

La astróloga profundizó en las causas que, presuntamente, están afectando la estabilidad de la intérprete. Mhoni Vidente aseguró de manera contundente que Shakira está siendo víctima de trabajos de brujería.

“A Shakira le están haciendo otra vez brujería o mal de ojo, por eso se enfermó en Perú”, reveló la vidente sobre el estado de la estrella.

Además, añadió que Clara Chía habría recurrido a la santería para influir en la relación de la cantante con Piqué.

Asimismo, fue enfática al señalar que la artista debe mantenerse alerta ante las influencias negativas de su entorno pasado. “Shakira se tiene que cuidar de esa mala vibra de la suegra”, sentenció la experta al analizar las cartas.

Finalmente, puntualizó que tanto la madre de Piqué como Clara Chía manejan energías sumamente fuertes y perjudiciales hacia la barranquillera. “Se tiene que cuidar de la suegra, de Clara Chía y de la santería”, concluyó Mhoni Vidente de forma tajante.

