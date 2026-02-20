Bolivia expulsa a 17 extranjeros por permanencia irregular tras operativos de Carnaval

La Policía Internacional (Interpol) Bolivia expulsó a 17 ciudadanos extranjeros que se encontraban en el país sin cumplir los requisitos migratorios, tras operativos de control ejecutados al finalizar el feriado largo de Carnaval.

Los controles se realizaron en las terminales terrestres de La Paz y El Alto, además de la tranca de Achica Arriba, en la carretera hacia Oruro, como parte del plan de seguridad implementado durante las festividades. En los operativos se identificó a personas de nacionalidad peruana, chilena, argentina y venezolana que no contaban con documentación legal de ingreso o permanencia en territorio boliviano.

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Pompeo Rigoberto Sánchez, informó que los ciudadanos fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración para su deportación conforme a la normativa vigente.

“Entre ellos peruanos, chilenos, argentinos y venezolanos que se encontraban de manera irregular en territorio nacional, los mismos que han sido remitidos a Migración para que esta instancia les pueda otorgar las disposiciones que corresponden”, señaló la autoridad policial.

Los operativos se intensificaron debido al incremento del flujo de visitantes durante el Carnaval, especialmente en el departamento de Oruro, uno de los principales destinos turísticos del país en esta época.

La Policía destacó que estos controles forman parte del plan “Carnaval Seguro”, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, prevenir delitos y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias en el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play