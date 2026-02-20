TEMAS DE HOY:
Policial

“Es su única fuente de trabajo”: Delincuentes roban motocicleta a plena luz del día en la avenida Busch

La madre del propietario relató que la moto sustraída es una herramienta fundamental para el sustento de su hijo y sus dos nietos.

Charles Muñoz Flores

20/02/2026 15:24

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Delincuentes robaron una motocicleta que se encontraba estacionada en la puerta de una vivienda ubicada entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Busch, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue denunciado ante la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

Según la denuncia, tres personas que se movilizaban a bordo de otra motocicleta participaron en el robo. La madre del propietario, María Montaño, relató que la moto sustraída es una Boxer de color rojo y negro, herramienta fundamental para el sustento de su hijo y sus dos nietos.

“Robaron una moto en la calle Rómulo Herrera. Es su fuente de trabajo de mi hijo. Con eso mantiene a sus dos niños, alimenta a sus niños con eso”, expresó la mujer, visiblemente afectada.

De acuerdo con su testimonio, uno de los sospechosos llevaba casco, mientras que los otros dos vestían gorra. La familia solicita a la población brindar cualquier información que permita dar con el paradero del vehículo y de los responsables.

“Por favor, a todas las personas que están en redes, ayúdennos a encontrar esa moto. Es su única fuente de trabajo. Pueblo, ciudad de Santa Cruz, Montero y Yapacaní, donde sea que esté, por favor que esta información llegue”, imploró Montaño.

 

