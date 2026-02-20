Revelan autopsia de bebé hallada sin vida en un auto: investigan infanticidio en Cochabamba

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de infanticidio tras el hallazgo sin vida de una bebé de un mes en el interior del vehículo de su padre, en el municipio de Sipe Sipe.

El principal sospechoso, identificado como Remberto V. F., de 27 años, fue aprehendido y permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el proceso penal se activó tras conocerse el hecho ocurrido el jueves.

Los antecedentes

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos padres se habrían reunido con la menor en un alojamiento, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Según el relato de la madre, en un momento se ausentó de la habitación y, al regresar, observó que la bebé expulsaba espuma por la boca. Posteriormente, decidieron trasladarla a un centro médico. Sin embargo, durante el trayecto, la mujer advirtió que el conductor no se dirigía hacia un hospital, por lo que descendió del vehículo para pedir ayuda, mientras el hombre se dio a la fuga con la niña.

Resultado de la autopsia

La autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue anoxia por obstrucción de orificios respiratorios nasobucales y asfixia mecánica por sofocación.

Con este caso, Bolivia registra cuatro infanticidios en lo que va de 2026: dos en Santa Cruz, uno en La Paz y el reciente hecho en Cochabamba.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades penales.

