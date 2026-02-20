La Paz: solicitan detención preventiva para acusado de captar y abusar a menor de 13 años

La Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de El Alto informó este viernes que se logró la aprehensión de un sujeto de 23 años acusado de captar a una menor de 13 en la provincia Gualberto Villarroel y trasladarla hasta la urbe alteña para prostituirla.

El director de la institución, Cristian Chipana, señaló que el equipo jurídico participa en la audiencia cautelar, con el objetivo de lograr la detención preventiva del investigado.

“Estamos dando el seguimiento correspondiente. La menor ha referido que ha sufrido vejaciones sexuales no solamente por parte de este sujeto, sino también de otros, motivo por el cual vamos a solicitar la ampliación en contra de esos sujetos”, afirmó.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la menor habría sido contactada a través de redes sociales y posteriormente trasladada a un alojamiento en la ciudad de El Alto donde fue prostituida.

Según el informe psicológico elaborado por la Defensoría y la declaración brindada por la adolescente, existirían otros presuntos implicados en el hecho.

Chipana indicó que, además del delito por el que inicialmente se procesa al acusado, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público la posible comisión de otros ilícitos como trata de personas y proxenetismo.

Asimismo, se prevé solicitar la ampliación de la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell, con el fin de obtener mayores elementos que permitan identificar a los presuntos responsables.

Según los datos preliminares, la adolescente habría permanecido aproximadamente un mes en la ciudad mientras su familia realizaba gestiones para ubicarla.

La víctima, hace un año, también habría sufrido vejaciones por parte de su maestro en su comunidad.

Familia pide investigación y justicia

El padre de la adolescente de 13 años rescatada en la ciudad de El Alto pidió justicia, tras haber realizado él mismo a investigación para dar con el paradero de la menor.

“Yo quiero justicia. Mi hija ha sido secuestrada, llevada a un alojamiento y vejada por ciertos individuos. Eso quiero, que se haga justicia”, manifestó el progenitor, quien relató el angustiante proceso de búsqueda que emprendió.

Según su testimonio, la adolescente fue encontrada en un alojamiento de la zona Tiahuanaco.

