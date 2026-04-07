El Alto: le roban su motocicleta en menos de diez minutos en Ciudad Satélite

Un nuevo hecho delictivo se registró en la zona de Ciudad Satélite, en El Alto, donde una motocicleta fue robada en cuestión de minutos mientras su propietario realizaba compras.

Según el testimonio de la víctima, el robo ocurrió el pasado 2 de abril, cuando dejó su vehículo estacionado por un lapso de entre cinco y diez minutos.

“Fui al mercado a hacer una compra rápida y cuando regresé ya no estaba. Creo que me estaban siguiendo”, relató.

El afectado aseguró que cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes lo vigilaban y coordinaban el robo.

La motocicleta sustraída es una Honda Tornado de color negro, con placa 2486-MCT. El propietario pidió a la población colaborar con cualquier información que permita ubicar el vehículo.

“Es mi medio de transporte y mi herramienta de trabajo. Me costó años poder comprarla”, manifestó visiblemente afectado.

Asimismo, denunció que, pese a haber presentado la denuncia ante la Policía, no se han registrado avances en la investigación tras casi una semana del hecho.

El caso fue derivado a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), mientras la víctima difundió un número de contacto para recibir cualquier dato que ayude a recuperar la motocicleta.

El hecho vuelve a poner en evidencia la rapidez con la que operan los delincuentes y la preocupación de la población por la creciente inseguridad en distintas zonas de la ciudad.

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