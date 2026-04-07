Producción lechera se luce en la cuarta ordeña de Agropecruz

La feria Agropecruz ya vive su segunda jornada en los predios de la Fexpocruz, donde el concurso lechero se consolida como uno de los principales atractivos para el público y el sector ganadero.

Desde tempranas horas de este segundo día, se desarrolla la cuarta ordeña del certamen, que inició a las 6:00 de la mañana y forma parte de un cronograma intensivo que contempla tres ordeñas diarias. La actividad arrancó el día anterior con resultados destacados, entre ellos una vaca senior que alcanzó una producción de 25 kilos de leche.

La técnica de la Asocebú, Marta Rea, explicó que el concurso reúne a animales de alto valor genético, preparados previamente en sus cabañas con alimentación y manejo especializado.

“Nos encontramos en pleno desarrollo de esta cuarta ordeña, que inició a las 6 en punto. Durante estos días se está llevando adelante el concurso lechero, que comenzó ayer con tres ordeñas”, detalló.

Rea destacó que participan cinco cabañas con un total de diez animales, distribuidos en razas como Girolando y Gyr, reconocidas por su alta productividad. Además, señaló que Bolivia avanza de manera importante en el mejoramiento genético.

“Bolivia está entre los países con mejor desarrollo en genética, tanto en producción de leche como de carne. Ya estamos exportando y abriendo nuevos mercados”, afirmó.

El rendimiento de los animales varía según factores como el horario de ordeña, el manejo y el trabajo de los tratadores, aunque todos evidencian un alto nivel productivo, reflejado en los resultados parciales de cada jornada.

El concurso continuará hasta el jueves, cuando se conocerá a las vacas campeonas por raza. Posteriormente, los ejemplares serán preparados para las competencias en pista.

La feria estará abierta al público desde este miércoles hasta el domingo 12 de abril, invitando a la población a conocer de cerca el trabajo del sector agropecuario y los avances en producción y genética bovina en el país.

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