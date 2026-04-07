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“Vivían hacinados”: rescatan 21 perros de criadero clandestino en Cochabamba

Zoonosis y Pofoma intervinieron un inmueble en la zona norte y hallaron cachorros y madres en condiciones precarias.

Cristina Cotari

07/04/2026 8:05

Rescatan 21 canes de criadero ilegal en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Personal del Departamento de Zoonosis, en coordinación con Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), rescató anoche 21 canes de distintas razas de un criadero clandestino ubicado en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, en inmediaciones de la avenida Circunvalación y calle Atahualpa.

 Los animales, entre ellos cachorros de pocos meses y madres gestantes, fueron trasladados a Zoonosis para una evaluación veterinaria integral.

Durante el operativo se presentó la propietaria del inmueble, una mujer de la tercera edad,  quien será investigada por presuntas vulneraciones a la normativa de protección animal.

Irregularidades

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que durante la intervención  se evidenció serias irregularidades en el lugar.

“Se ha hecho el retiro completo de los canes que estaban habitando este predio. Se ha evidenciado la presencia de una importante cantidad de animalitos que no estaba acorde a la superficie en la que estaban siendo criados”, señaló.

Prudencio detalló que los animales vivían en condiciones precarias, sin acceso adecuado a agua ni alimento, y sin posibilidad de libre movilidad. 

Asimismo, indicó que se hallaron madres gestantes y cachorros lactando, lo que confirmaría un sistema de reproducción con fines comerciales.

Otro de los aspectos observados fue la contaminación acústica generada en el sector.

El jefe de Zoonosis comentó que  el hacinamiento y el estrés de los animales provocaban un elevado nivel de ruido. “Se exacerbó el ruido que generaban los animalitos por el estrés y las malas condiciones”, explicó.

En el lugar se encontraron razas como pastores alemanes y otras de menor tamaño. La dueña de la vivienda presentó el certificado de vacunación de algunos canes y dijo que recogía a los animales de las calles, pero por las condiciones precarias en las que se encontraban se determinó que permanezcan en dependencias de Zoonosis para determinar su estado de salud.

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