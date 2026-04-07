Investigan si los 13 aprehendidos en Paurito tienen vínculos con Marset

Un operativo policial en la zona de Paurito culminó con la aprehensión de 13 personas, entre ellas 11 colombianos y 2 bolivianos, según informó el coronel David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz. El procedimiento se desarrolló luego de que los efectivos fueran recibidos con disparos al ingresar a un domicilio particular.

El coronel explicó que la acción fue resultado de un trabajo de inteligencia realizado durante varios días, con el objetivo de desarticular organizaciones criminales que operan en la ciudad. Durante el operativo se secuestraron tres armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Gómez detalló que tras el operativo se realizó un intercambio de información con las autoridades colombianas y la Interpol, lo que permitió identificar a Jorge Isaac Campos Jiménez, quien estaría siendo buscado internacionalmente por organización criminal, tráfico de armas y homicidio.

“Este sujeto es considerado altamente peligroso en Colombia”, afirmó el comandante.

En cuanto a la presencia de los ciudadanos extranjeros en Bolivia, el coronel Gómez señaló que “nuestras fronteras son porosas, por lo que logran ingresar por lugares no autorizados o zonas sin control policial, apostándose en Santa Cruz con fines ilícitos”.

Respecto a posibles vínculos con grupos delictivos locales, como el de Sebastián Marset, el coronel aclaró: “Estamos en proceso de investigación, estamos viendo los antecedentes de estas personas, el motivo de su presencia y si tuviera algún vínculo con el grupo de Marset inmediatamente se hará conocer a la población”.

El coronel Gómez aseguró que la policía boliviana continuará con el trabajo de desarticulación de organizaciones criminales que buscan causar zozobra en Santa Cruz.

“La policía boliviana está trabajando justamente para desarticular estas organizaciones criminales que quieren causar zozobra en nuestro departamento”.

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