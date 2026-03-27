Policía moviliza a sus grupos de élite ante supuesta alerta de bomba

La Policía activó un operativo la tarde de este viernes tras el hallazgo de un objeto sospechoso en un domicilio presuntamente vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz.

El despliegue se realizó en un inmueble ubicado en la zona de Villa Bonita, en Colinas del Urubó, donde se reportó la posible presencia de un artefacto explosivo sobre un vehículo, específicamente en una mochila.

Ante la alerta, se movilizaron grupos de élite especializados en explosivos, junto a canes entrenados, con el objetivo de verificar la amenaza y asegurar el área.

Este hecho ocurre a dos semanas de la captura de Marset en la capital cruceña, en medio de operativos vinculados al combate al narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el contenido de la mochila corresponde a un explosivo, ni reportaron personas aprehendidas en relación con este incidente.

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