Dejan supuesta bomba en inmueble vinculado a Sebastián Marset en el Urubó

La tarde de este viernes, pasadas las 15:40, se reportó el hallazgo de una mochila con un supuesto artefacto explosivo en uno de los inmuebles incautados al presunto narcotraficante Sebastián Marset, ubicado en la zona del Urubó en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto fue abandonado sobre el capó de un vehículo que se encontraba estacionado en el exterior de la vivienda vinculada al caso.

La Policía llegó lugar y procedió a acordonar el perímetro como medida de seguridad, mientras se activaban los protocolos correspondientes ante una posible amenaza explosiva. Asimismo, se confirmó la llegada de canes especializados en la detección de explosivos, que trabajan junto a personal técnico para verificar la naturaleza del objeto.

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, había señalado previamente que el hecho se encontraba en etapa de investigación y que se movilizaba personal especializado.

“Se está investigando, se está llevando personal especializado para eso. No sé qué han avanzado porque esa información la tengo desde hace una hora”, indicó.

Hallan mochila con presunto explosivo en casa incautada ligada a Marset. FOTO: NTV/RED UNO.

Consultado sobre la ubicación exacta del hecho dentro de Santa Cruz, Justiniano manifestó que no contaba con ese dato, aunque aseguró haber recibido imágenes del incidente.

Asimismo, no se descarta una posible conexión con hechos recientes ocurridos en el mismo inmueble.

“Tenemos la información de que podría ser gente que amarró a los efectivos en una casa que era de Marset. Hay una conexión en ese sentido”, agregó.

El objeto sospechoso, descrito como una mochila con un supuesto artefacto explosivo en su interior, aún no ha sido confirmado como tal. Se aguarda el informe de los peritos para determinar si representaba un riesgo real.

Cabe recordar que días atrás, en ese mismo domicilio, se secuestraron armas, municiones y sustancias controladas. Además, cinco extranjeros maniataron a dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que custodiaban el lugar.

La propiedad forma parte de los bienes decomisados en operativos previos dentro de la investigación contra Marset, conocido como el ‘Rey del Sur’.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el contenido de la mochila ni la identidad de los responsables. Sin embargo, no se descarta que el hecho esté relacionado con un posible acto de intimidación en el marco de las investigaciones en curso.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que esclarezca los detalles del incidente y confirme si existía o no un peligro real.

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