Allanan propiedad vinculada a Sebastián Marset y descubren pista clandestina en Guarayos

Un operativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público se desplegó este miércoles en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde se allanó una propiedad presuntamente vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en el marco de investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas.

Allanan propiedad vinculada a Marset y hallan pista clandestina en Guarayos. FOTOS: Daniel Román, periodista Red Uno.

Grupos de inteligencia y fiscales ingresaron al predio, de gran extensión territorial, con el objetivo de recolectar elementos que contribuyan a la investigación abierta contra personas que estarían relacionadas con la organización criminal.

El lugar, que también opera como balneario y centro turístico, fue inspeccionado en todos sus ambientes por los agentes antidrogas.

De manera preliminar, las autoridades identificaron dentro del inmueble una presunta pista clandestina que habría sido utilizada para el ingreso y salida de vuelos irregulares.

Durante el operativo, se procedió a tomar declaraciones a los encargados de la propiedad, mientras continúan las pericias para determinar el alcance de las actividades que se desarrollaban en el lugar.

Los allanamientos forman parte de una serie de acciones intensificadas en la provincia Guarayos, orientadas a desarticular la red criminal que presuntamente lidera el denominado 'Rey del Sur'.

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