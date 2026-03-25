Bajo fuerte resguardo, trasladan a vinculados a Marset a cárceles de máxima seguridad del país

Privados de libertad vinculados al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34) fueron trasladados desde Santa Cruz de la Sierra a distintos centros penitenciarios de máxima seguridad del país, en el marco de un operativo ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad.

Parte de los implicados fue evacuada por vía aérea: un avión despegó desde la base de Diablos Rojos con algunos de los detenidos, en medio de un fuerte resguardo policial, según reportes preliminares.

El traslado incluyó su redistribución en las cárceles de Chonchocoro, en La Paz, y Cantumarca, en Potosí, consideradas de alta seguridad.

Entre los reclusos movilizados no se encuentra Tatiana Marset Alba, quien permanecerá en el penal de Palmasola, en la capital cruceña.

Este operativo se produce tras la captura de Marset el pasado viernes 13 de marzo, quien posteriormente fue expulsado y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los motivos específicos de la redistribución de los detenidos. Se espera un informe oficial en las próximas horas que confirme los alcances del operativo y las razones del traslado.

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