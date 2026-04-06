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Espectáculos

¿Actuación o realidad? Paola Jara cachetea a Jessi Uribe en concierto

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde surgieron todo tipo de reacciones y especulaciones.

Cristina Cotari

06/04/2026 11:15

La cantante Paola Jara y su esposo, Jessi Uribe. Foto: Instagram @jessiuribe3
Bogotá, Colombia

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Un inesperado momento en vivo dejó en shock a miles de asistentes en el Estadio El Campín de Bogotá, cuando la cantante Paola Jara le propinó una cachetada a su esposo, Jessi Uribe, durante una presentación conjunta.

El hecho ocurrió en medio de la interpretación de uno de sus temas, ante la mirada atónita del público. Las imágenes captaron al cantante tocándose la mejilla con evidente desconcierto, mientras la artista se alejaba hacia el fondo del escenario, intensificando la sorpresa del momento.

 

 

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde surgieron todo tipo de reacciones y especulaciones. Algunos usuarios consideraron que la escena fue demasiado real y sugirieron una posible tensión en la pareja, lo que alimentó rumores sobre una supuesta crisis.

Sin embargo, el contexto del espectáculo apunta a otra explicación. Ambos artistas interpretaban una canción que relata una historia de engaño y desamor, lo que requería una actuación intensa como parte del show.

Pese a ello, la escena no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto, dejando a los fanáticos divididos entre la sorpresa y la duda sobre si se trató de actuación o realidad.

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