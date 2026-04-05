Zendaya paraliza Nueva York con un Schiaparelli de 8.000 horas y 65.000 plumas de seda

La ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario de un hito para la moda contemporánea durante el estreno de la cinta “The Drama”. La actriz Zendaya capturó la atención global al lucir una pieza de Schiaparelli que requirió 8.000 horas de dedicación artesanal.

Este diseño exclusivo de Daniel Roseberry integró 65.000 plumas de seda natural aplicadas meticulosamente a mano. La prenda se erigió de inmediato como un símbolo de la sofisticación técnica que define a la alta costura actual.

Zendaya en la premier de su nueva película 'Drama' (The Grosby Group).

Estructura y degradado cromático

El vestido de corte palabra de honor destacó por una falda tipo trompeta que aportaba un volumen dramático y estructural. Los expertos utilizaron una base de crinolina negra para otorgar profundidad a las capas de seda blanca subyacentes.

Sobre esta superficie se trabajaron 27 tonalidades de azul que crearon un efecto visual degradado sumamente complejo. El busto resplandecía en azul eléctrico, mientras que la cintura se fundía suavemente hacia un negro absoluto.

Inspiración en la naturaleza

El concepto estético buscó emular el plumaje iridiscente del martín pescador mediante un relieve y brillo excepcionales. Cada pluma de seda cruda fue seleccionada y teñida de forma individual para garantizar la precisión de la gama cromática.

La estructura del bustier fue diseñada específicamente para adaptarse a la silueta de la actriz con total armonía. Este proceso involucró a un equipo multidisciplinario que combinó métodos tradicionales con una visión creativa moderna.

Complementos y versatilidad

Para equilibrar la opulencia del vestido, la protagonista optó por un peinado recogido y un maquillaje en tonos neutros. Las joyas de Tiffany & Co., compuestas por zafiros y diamantes en forma de estrella, reforzaron el motivo azulado del conjunto.

Al finalizar el evento, Zendaya realizó una transición hacia un slip satinado de la firma Di Petsa para la fiesta posterior. Esta pieza ligera y transparente demostró la capacidad de la actriz para transformar su imagen manteniendo una coherencia estética impecable.

Fuente: Infobae.

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