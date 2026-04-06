Tekashi 6ix9ine revela su insólita convivencia con Nicolás Maduro en prisión

El rapero Tekashi 6ix9ine volvió a generar polémica tras revelar detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

El artista, que recientemente recuperó la libertad, relató en una transmisión en vivo cómo fue compartir espacio con el exmandatario dentro del penal.

Una convivencia inesperada

Según su testimonio, ambos se encontraban en áreas cercanas dentro de la prisión, incluso durmiendo en literas próximas.

Tekashi aseguró que Maduro ocupó una cama que anteriormente había sido suya, mientras que él utilizó la que —según dijo— perteneció al rapero Sean “Diddy” Combs.

Además, afirmó haber conseguido un autógrafo del político, al que calificó como “legendario”.

Conversaciones y anécdotas dentro del penal

Durante su relato, el músico también mencionó que mantuvo conversaciones con Maduro, quien le habría contado detalles sobre su detención por parte de fuerzas estadounidenses.

El rapero aseguró que intentó mantener una relación respetuosa y evitar incomodarlo durante su estadía.

Incluso relató situaciones cotidianas dentro de la cárcel, como ofrecimientos de comida, mencionando arroz con cerdo en uno de esos momentos.

Un comentario que llamó la atención

Uno de los detalles más comentados fue su descripción sobre la llegada de Maduro al penal. Según dijo, inicialmente tenía un olor fuerte, aunque esa situación mejoró con el paso del tiempo tras adaptarse a las condiciones del lugar.

Una historia que genera polémica

Las declaraciones de Tekashi no tardaron en viralizarse en redes sociales, tanto por lo inusual de la situación como por los personajes involucrados.

Su relato se suma a la larga lista de episodios polémicos que rodean tanto al rapero como al líder venezolano, ahora coincidiendo en un escenario completamente inesperado: una cárcel en Estados Unidos.

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