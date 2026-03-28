¿Se cumplirá la regla de tres? Muere inolvidable actor de ‘Volver al futuro’ a sus 94 años

La comunidad cinematográfica internacional despide con pesar a James Tolkan, quien falleció a la edad de 94 años. El actor, recordado universalmente por su interpretación del estricto director Strickland en la trilogía Volver al futuro, partió de manera tranquila en su hogar de Saranac Lake, Nueva York.

Un legado marcado por la disciplina

Tolkan se consolidó como el rostro definitivo de la autoridad en el cine de los años 80 gracias a su imponente presencia escénica. Además de su rol en la saga de ciencia ficción, destacó por personajes memorables en otras producciones de culto:

Top Gun: Donde interpretó al recordado "Stinger" junto a Tom Cruise.

Donde interpretó al recordado "Stinger" junto a Tom Cruise. Masters of the Universe: Encarnando al detective Lubic.

Encarnando al detective Lubic. Dick Tracy: Bajo la dirección de Warren Beatty.

Antes de conquistar la pantalla grande, el actor forjó una sólida carrera de 25 años en los escenarios teatrales de Nueva York. Su técnica fue perfeccionada bajo la tutela de leyendas del método como Stella Adler y Lee Strasberg, lo que le permitió transitar con éxito entre el circuito independiente y Broadway.

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Fuera de los reflectores, James Tolkan mantuvo una vida personal estable y discreta durante más de medio siglo. Estuvo casado durante 54 años con su esposa Parmelee, con quien compartió una existencia alejada de los escándalos habituales de la industria.

En lugar de las tradicionales ofrendas florales, la familia del actor ha realizado una petición especial a sus seguidores y colegas. Debido a su profundo amor por los animales, han solicitado que los homenajes se traduzcan en donaciones para refugios y asociaciones de rescate animal.

El pasado 16 de marzo se confirmó el sensible fallecimiento del Matt Clark, reconocido actor estadounidense recordado por su papel en Volver al Futuro III.

Clark, quien murió el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su casa en Austin, Texas, según confirmaron familiares. El intérprete falleció debido a complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

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