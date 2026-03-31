Mariana Massiel: La historia detrás de la voz que hoy conquista con “Chiquitita”

La música boliviana vive un momento especial con la irrupción de Mariana Massiel Pinto, nueva vocalista del grupo Histeria, quien se ha convertido en tendencia en redes sociales gracias a su interpretación de “Chiquitita”, tema que ha conectado profundamente con el público.

A sus 28 años, la cantautora cruceña ve cómo una década de esfuerzo comienza a dar frutos. “Ha sido una bendición muy grande de Dios, lo que ha pasado. Ha cambiado totalmente mi vida”, expresó emocionada.

Su camino en la música comenzó a los 15 años, cuando una experiencia personal la llevó a componer sus primeras canciones. Aunque inicialmente optó por estudiar ingeniería civil, pronto decidió seguir su verdadera pasión y se formó como ingeniera de sonido, mientras construía una base de seguidores publicando covers en redes sociales.

Tras cinco años de estudios y otros cinco de trabajo independiente, Mariana lanzó temas propios como “22” y “Lunita Camba”, consolidando su estilo que fusiona géneros como bolero, trap y cumbia.

Sin embargo, el salto definitivo llegó este año, cuando fue elegida por el productor Wilson Morales para integrar Histeria y aportar una nueva identidad a la agrupación.

“El punto clave fue el timbre de mi voz, buscaban algo distinto”, contó la artista, quien además destacó su interés por llevar sus composiciones al ritmo de la “cumbia con sabor”, una propuesta que busca proyectar la música boliviana al mundo.

En entrevista con el Podcast de El Mañanero, la artista dijo que la interpretación de “Chiquitita” tiene un significado especial en su vida.

“Era la canción que siempre me dedicaba mi papá. En mis 15 años no bailé el vals, bailé ‘Chiquitita’. Sentí que esta oportunidad me la mandó Dios”, relató.

Hoy, el apoyo de su familia y el respaldo del público marcan una nueva etapa en su carrera. Mariana Massiel no solo representa una renovación para Histeria, sino también el reflejo de una historia de lucha, fe y pasión por la música que ahora comienza a brillar con fuerza.

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