Un profundo dolor sacude a Colombia. Dos hermanos de 8 y 5 años fueron encontrados sin vida dentro de un freezer en su vivienda, en un hecho que habría ocurrido mientras jugaban a las escondidas.

La tragedia se registró el sábado por la tarde en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.

Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara, de 8 años, y Darién Guevara, de 5. Según medios locales, los niños estaban en su casa y utilizaron un congelador desconectado como escondite durante el juego.

Una ausencia que encendió la alarma

En diálogo con El Tiempo, el padre de los menores, Brayan Guevara Triviño, relató que él y su pareja habían salido por unos minutos a realizar compras.

“Salimos a buscar alimentos y una camisita que necesitaban. Nos demoramos unos 20 minutos. El congelador estaba desconectado”, explicó.

Al regresar, notaron que los niños no estaban. La familia comenzó a buscarlos desesperadamente por toda la casa, hasta que los encontraron dentro del freezer.

“Se metieron a jugar, la tapa se cerró y quedaron atrapados”, relató el padre.

Un desenlace devastador

Los menores fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde el personal médico confirmó que llegaron sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la falta de oxígeno dentro del compartimento sellado habría provocado la asfixia en pocos minutos.

Investigación en curso

Las autoridades del departamento del Meta iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Aunque el relato familiar apunta a un accidente, peritos forenses trabajan para determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar otras hipótesis.

Desde la administración municipal emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por lo sucedido y llamaron a reforzar los cuidados hacia los menores.

“El hecho enluta a toda la comunidad y nos llena de dolor”, señalaron. Además, remarcaron la importancia de la supervisión constante y la prevención de riesgos en el hogar.

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