¿Cuándo será el momento clave? NASA revela el cronograma del sobrevuelo lunar de Artemis II

La NASA dio a conocer el cronograma oficial del día de sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, una de las jornadas más importantes del viaje, en la que la tripulación realizará maniobras clave alrededor de la Luna.

La cobertura iniciará a las 13:00 (hora EDT), momento desde el cual se podrá seguir en vivo cada etapa del recorrido.

Uno de los hitos más destacados ocurrirá a las 13:56, cuando la tripulación supere el récord de distancia alcanzado por la misión Apollo 13, marcando un nuevo precedente en vuelos tripulados.

Posteriormente, a las 14:45 comenzará el periodo de observación lunar durante el sobrevuelo, una fase crucial para la recolección de datos y monitoreo del entorno espacial.

Ya en horas de la tarde, a las 18:44, se prevé la pérdida de comunicación con la nave cuando esta pase detrás de la Luna, una interrupción estimada en aproximadamente 40 minutos.

El momento de mayor aproximación al satélite natural está programado para las 19:02, seguido por el punto de máxima distancia respecto a la Tierra a las 19:07.

La señal será recuperada a las 19:25, permitiendo retomar la transmisión de la misión.

Otro de los eventos más llamativos se producirá a las 20:35, cuando inicie un eclipse solar visto desde la nave, con la Luna cubriendo al Sol, fenómeno que se extenderá hasta las 21:32.

El periodo de observación lunar concluirá a las 21:20, cerrando así una intensa jornada científica y técnica.

Finalmente, la cobertura de la NASA finalizará a las 21:45, tras completar uno de los días más trascendentales de la misión.

El evento podrá seguirse en diversas plataformas digitales, consolidando el interés global por el regreso de misiones tripuladas alrededor de la Luna.

Mira la programación en Red Uno Play